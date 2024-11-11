«Внутри та же боль»: муж Шпицы прокомментировал ее замершую беременность

Муж Катерины Шпицы заявил, что испытывает боль после потери ребенка. Руслан Панов отреагировал на пост актрисы в соцсети.

В личном блоге Шпица рассказала, что потеряла ребенка. Уже на первом скрининге стало известно, что у малыша не бьется сердце. Руслан поддержал супругу и заявил, что поможет ей справиться с горем. Мужчина добавил: «Отцы тоже теряют».

«Любовь моя, мы многое преодолеваем… Несмотря на внешнее спокойствие, внутри та же боль с добавлением желания хоть чем-то помочь и разделить чувства вместе. Я тебя люблю. Крепче и сильнее», — высказался Руслан.

По словам актрисы, узнав о смерти ребенка, она перенесла операцию.

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