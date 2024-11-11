«Люблю песни про бывших»: Ярослав Могильников намекнул на расставание с Анной Пересильд

17-летний актер Ярослав Могильников намекнул на расставание с Анной Пересильд. Звезда «Слова пацана» оставил неоднозначный комментарий в соцсети.

После премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Сети стали обсуждать роман Ярослава и Анны. Актеры вместе появлялись на мероприятиях, держась за руку. Кроме того, Могильников написал стихотворение, первые буквы строчек которого складывались в имя Анны. Однако в последнее время он стал снимать видео под треки о расставании. Актер не комментирует отношения с коллегой, но уточняет, что любит грустные песни.

«Люблю песни про бывших», — лаконично высказался Ярослав.

Неоднозначные публикации актера могут быть не единственными признаками, указывающими на расставание. Так, на недавнем мероприятии Анна и Ярослав почти не общались и сидели за разными столиками.

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