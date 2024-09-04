«Познакомились в самолете»: художница Дарья Русских рассказала, кто первым из звезд купил ее картину

Художница Дарья Русских рассказала, что актриса Екатерина Шпица первой из звезд купила у нее картину. Подробностями она поделилась в интервью сайту «Страсти».

«Первая была Екатерина Шпица. Мы случайно познакомились в самолете. Я читала книгу Пегги Гуггенхайм (американская галеристка, меценат и коллекционер искусства XX века – прим. «Страсти»). Кате стало интересно, и мы разговорились об искусстве. Она - чувственная натура, и я глубоко прониклась нашим разговором», - поделилась Дарья.

Для актрисы она писала картину «Маскарад».

Работы Русских также заинтересовали модель Анастасию Решетову. В итоге знаменитость приобрела у Дарьи одну картину.

«Анастасии понравились три моих работы: «Интроспекция», «Метаморфозы» и «Суперация». В итоге она остановилась на одной картине «Метаморфозы», - сообщила художница.

Русских рассказала, что самая дорогая ее картина – «Выход из ситуации». Полотно стоит 590 тыс. рублей.

Подробнее о творческом пути Дарьи, переезде в Москву, личной жизни и предстоящих выставках читайте в интервью.