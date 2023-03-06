Внушительная сумма: раскрыт заработок фигуристки Камилы Валиевой

Вчера у фигуристов завершились последние соревнования в этом сезоне. В финале Гран-При наши одиночницы разыграли призовые места, и результат был таков: с большим отрывом от соперниц выиграла Аделия Петросян, на втором месте расположилась Камила Валиева, на третьем — Елизавета Туктамышева. К слову, для чемпионки Европы этот сезон выдался затруднительным. После Олимпиады Камила упорно восстанавливала ультра-си элементы, преодолевая пубертат, но так и не смогла противостоять молодому и бойкому поколению: на всех главных стартах Валиева выиграла лишь серебряную медаль. Несмотря на это, девушка остается самой высокооплачиваемой фигуристкой в стране.

По подсчетам издания «КП», за все проведенные соревнования чемпионка Европы получила 4,6 миллиона рублей, а это — самая большая заработная плата среди фигуристов.

На втором месте, с небольшим отрывом, расположилась новоиспеченная чемпионка России Софья Акатьева, именно ей Валиева уступила первое место за звание лучшей спортсменки на национальном первенстве. В итоге, 15-летняя девушка заработала 4,075 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что допинг-скандал Камилы получил продолжение. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой фигуристка ответила на вопрос о продолжении карьеры. После того, как Валиеву лишили золотой медали на чемпионате России прошлого сезона, все считали, что девушка завершит карьеру из-за проблем с мотивацией. Мнение самой Камилы смотрите здесь.