После лишения медали Камила Валиева впервые ответила на вопрос о продолжении карьеры

На Олимпиаде в Пекине произошла личная драма Камилы Валиевой. В феврале 2022 года девушка имела все шансы дважды выиграть золотую медаль: и в командном, и в личном первенстве. Однако этим планам помешал допинг-скандал, в который угодила фигуристка. 11 месяцев РУСАДА разбиралось с делом чемпионки Европы и только на днях вынесло оправдательный вердикт. Если бы этого не произошло, Валиевой грозила бы дисквалификация на долгие годы. В новом интервью для общества «Знание» фигуристка впервые поделилась планами на будущее.

По словам Камилы, прошедшая Олимпиада вызвала у нее две эмоции. Так, спортсменка испытала радость от участия и победы в командных соревнования, но через 10 дней она ощутила печаль и грусть. И связаны эти чувства, конечно же, с событиями вокруг личных состязаний. Несмотря на негативный опыт, завершать карьеру Валиева не собирается. Вместо этого девушка сделала оптимистичное заявление: «Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада, и еще».

К слову, подобная новость крайне обрадовала поклонников чемпионки Европы, которые волновались, что после перенесенной травли Камила завершит карьеру.

Ранее сообщалось о том, что неадекватные поклонники Алины Загитовой покушались на здоровье фигуристки. Подробности читайте в этой статье.