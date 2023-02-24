«Требуют признать виновной»: допинг-скандал Камилы Валиевой получил продолжение

В олимпийском сезоне Камила Валиева считалась безоговорочным победителем всех соревнований. За несколько месяцев фигуристка побила имеющиеся мировые рекорды и навсегда вписала свое имя в историю, как спортсменка, обладающая не только сложными прыжками, но и эталонным скольжением. До февраля 2022 года она сумела выиграть чемпионат России и Европы, вот почему все были уверены: золото Олимпиады также достанется ей. Но во время соревнований выяснилось, что в крови Валиевой обнаружен запрещенный препарат. С тех пор разбирательства о допинг-скандале Камилы продолжают набирать обороты.

Совсем недавно по делу фигуристки вынесли оправдательный вердикт: ее признали невиновной в употреблении допинга, правда, медаль чемпионата России у Валиевой все-таки отняли. Мировому сообществу крайне не понравилось подобное решение, вот почему РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

«РУСАДА добивается от CAS отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил», — информирует портал «РИА Спорт».

К слову, сама Валиева никак не комментировала подобную новость, чего не скажешь о ее коллегах. Некоторые эксперты убеждены: ждать позитивного исхода этого дела не стоит.

Ранее стало известно, почему Евгений Плющенко подал жалобу в ФФККР на свою коллегу. Подробности читайте в этой статье.