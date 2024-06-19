Внушительная сумма: Ксения Собчак раскрыла гонорар Ивана Янковского за рекламу

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла цену за рекламу в соцсетях актера Ивана Янковского. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Телеведущая отреагировала на публикацию бывшего главреда Vogue Ксении Соловьевой, в которой та показала звезду «Слова пацана» в рекламе российского бренда одежды и заверила, что артист берет внушительные гонорары за рекламные интеграции.

«Не совсем так, Ксения. Конкретно за этот контракт Иван 12 сториз получил немного: но и объем небольшой — несколько фото и несколько же миллионов рублей», — поделилась Собчак.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак заработала 42 млн рублей на новом ресторане в Санкт-Петербурге. Отмечается, что журналистка открыла заведение в Северной столице вместе с известным ресторатором Антоном Пинским.

Также Собчак рассказала, за что полюбила супруга Константина Богомолова.