Журналистка Собчак заработала 42 млн рублей на новом ресторане в Петербурге

Раскрыта выручка нового ресторана журналистки Ксении Собчак. Заведение в Санкт-Петербурге принесло телеведущей 42 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, новый бизнес Собчак решила открыть вместе с известным ресторатором Антоном Пинским, который до этого сотрудничал с рэпером Тимати. Несмотря на то, что ресторан существует недолго, он уже стал приносить журналистке неплохие деньги. За 2023 год Собчак ушла «в плюс» и получила 42 млн рублей. Однако из них чистая прибыль - 549 тысяч рублей. Информация об этом указана в бухгалтерской отчетности, которую Ксения подала в ФНС.

Отметим, что в основном Собчак занимается не ресторанным бизнесом. Ее деятельность связана с медиа, и уже несколько лет она активно развивает свой холдинг. Популярностью у пользователей пользуется YouTube-канал Ксении «Осторожно: Собчак», на котором она публикует интервью с различными известными людьми.

К слову, работу журналистки поддерживает ее муж Константин Богомолов, с которым она сошлась после расставания с актером Максимом Виторганом. Ранее Ксения Собчак рассказала, за что полюбила худрука Театра на Бронной.