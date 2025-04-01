Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с почками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ пожаловался на резкую боль. Сейчас он под наблюдением врачей.

Представители депутата не комментировали новость о госпитализации.

В 2014 году Зюганов-младший стал самым молодым депутатом Мосгордумы. В 2023 он участвовал в выборах мэра Москвы.

Ранее 58-летнего пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали с болью в животе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 96-летнего дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве.