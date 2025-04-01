Опубликовано 01 апреля 2025, 09:381 мин.
Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с почками
Mash: внука Геннадия Зюганова госпитализировали из-за проблем с почками .
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Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с почками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ пожаловался на резкую боль. Сейчас он под наблюдением врачей.
Представители депутата не комментировали новость о госпитализации.
В 2014 году Зюганов-младший стал самым молодым депутатом Мосгордумы. В 2023 он участвовал в выборах мэра Москвы.
Ранее 58-летнего пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали с болью в животе. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 96-летнего дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве.