58-летнего пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали с болью в животе

В Москве экстренно госпитализировали пианиста и дирижера оркестра Сергея Жилина. Ему потребовалась операция.

По данным источника РЕН ТВ, 58-летний музыкант пожаловался врачам на резкую боль в области живота. Подробности о его диагнозе не раскрываются.

Известно, что Сергей Жилин поступил в московскую больницу рано утром 23 марта.

Сергей Жилин - пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог. Руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2019 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали 64-летнюю актрису Елену Яковлеву. Звезда «Каменской» пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, знаменитости диагностировали заболевание брюшной полости и обнаружили новообразование в печени.