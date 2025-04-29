Внучку Аллы Пугачевой не допускают до конкурсов в России из-за связи с певицей

Внучку Аллы Пугачевой не допускают на часть конкурсов из-за связи с певицей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Алла Пугачева-младшая мечтает стать артисткой, как бабушка, однако из-за громкой фамилии девочка столкнулась с трудностями. Как выяснилось, Аллу не берут на конкурсы, как только организаторы узнают о ее происхождении.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — высказался ребенок.

Напомним, сын покойного брата Пугачевой назвал дочь в честь певицы. Однако Алла Борисовна так и не познакомилась с девочкой и, по данным СМИ, перестала выходить на связь с семьей после отъезда из страны.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказался о приезде Аллы Пугачевой фразой «умерла так умерла». Подробности читайте в этой новости.

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