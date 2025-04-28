Приемный отец Дани Милохина был вынужден снять с продажи дом в Анапе. Об этом сообщает Kp.ru.

Семья Дани Милохина покинула Россию после поджога их дома и большого количества угроз с расправами от незнакомцев. Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев не рассказывает, где именно он сейчас живет. Известно лишь то, что за границей.

После переезда семья Милохина испытывает трудности с финансами - Тюленев устроился на две работы, чтобы оплачивать аренду жилья.

В то же время в Анапе безуспешно продается дом семьи - сначала его хотели реализовать за 15 миллионов рублей, потом за 12 миллионов. Но и за эту цену никто не захотел покупать жилье. В итоге Тюленев снял объявление о продаже.

«Сейчас рынок сложный. Продавать за бесценок не хочется. Решили пока снять с продажи», - объяснил мужчина.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Милохин мог сыграть в фильме «Анора».