«Умерла так умерла»: как россияне относятся к возможному возвращению Аллы Пугачевой в Россию

Продюсер Павел Рудченко высказался о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. В беседе с NEWS.ru музыкальный критик заявил, что россияне испытывают отвращение к певице и не желают видеть ее на Родине.

По мнению продюсера, возвращение эмигрировавшей артистки вряд ли что-то изменит. Павел Рудченко напомнил, что Алла Пугачева разочаровала поклонников, поэтому многих совершенно «не трогает» ее появление в России.

«Пугачева сделала все, чтобы ее почитатели могли в ней разочароваться. И многие ее поклонники, большинство из них, уже охладели к ней как к артистке. Некоторые даже испытывают определенного рода отвращение. Поэтому вернется она, не вернется, уже особо людей это не трогает, даже многих раздражает. По примеру моих соцсетей, когда выставляю публикации о Пугачевой, многие прямо раздражаются и говорят: „Все, умерла так умерла“. В кавычках, конечно», — заявил критик.

Собеседник издания отметил: уехав из страны, исполнительница хита «Миллион алых роз» поддержала позицию мужа-иноагента и сама добилась ненависти поклонников, всячески унижая их в эмиграции.

«Поэтому, повторюсь, Пугачева для этого сделала все сама, своими руками, заняла позицию своего мужа и активно ее отстаивала, при этом называя своих поклонников рабами и всячески пытаясь их задеть и унизить», — подчеркнул Павел Рудченко.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль, после чего на нее обрушилась волна хейта. В ответ на это певица заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами».

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов «разнес» уехавшую из РФ Аллу Пугачеву, унизившую своих же зрителей. Журналист отметил: «Господь, когда хочет наказать, отнимает мозги».