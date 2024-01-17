Внучка Талызиной появилась на премьере фильма вместе с возлюбленным

Внучка актрисы Валентины Талызиной решила изменить внешность для выхода в свет. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Москве состоялась премьера военной драмы «Воздух». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Сергея Безрукова, Елену Лядову, Ксению Собчак. Не стала исключением и Анастасия Талызина. Примечательно, что актриса вышла в свет не одна, а с возлюбленным. Речь идет про актера Сергея Новосада. Сергей пришел поддержать избранницу, исполнившую одну из главных ролей в драме. Пара познакомилась на съемках фильма «Я делаю шаг». Артисты встречаются уже несколько лет.

По информации источника, Талызина удивила публику изменившейся внешностью. Для выхода в свет Анастасия выпрямила кудри и заметно похудела.

«Вы видите, меня трясет. Очень сильно переживаю», — рассказала актриса о волнении перед премьерой.

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