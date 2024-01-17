Елена Лядова раскрыла секрет крепкого брака с Владимиром Вдовиченковым

Актриса Елена Лядова решила рассказать о компромиссе в браке с Владимиром Вдовиченковым. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Воздух». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Елена Лядова. Примечательно, что артистка появилась на красной дорожке не одна, а вместе с мужем. Пара находилась в хорошем настроении и не скрывала своих чувств. В беседе с журналистами Елена рассказала, в чем секрет их крепкого брака.

По словам Лядовой, их отношения с Владимиром держатся на принятии друг друга и умении идти на компромисс. Знаменитость убеждена, что взрослые люди не должны спорить.

«Мне кажется, что в любых отношениях происходит симбиоз. Люди прорастают друг в друга и принимают друг друга любя. Есть такое слово «компромисс»: любовный компромисс, счастливый компромисс», — высказалась артистка.

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