Дочь тяжелобольной Заворотнюк показала редкое фото с младшим братом
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28-летняя Анна Заворотнюк решила показать редкое фото с младшим братом. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.
В соцсети Анна решила поддержать популярный тренд. Его суть заключается в том, чтобы показать, как с годами меняются братья и сестры. Для этого девушка поделилась семейными кадрами с младшим братом Майклом: сперва она опубликовала снимок, на котором они запечатлены детьми, а затем — фото из взрослой жизни.
Примечательно, что Анна и Майкл всегда были дружны. Молодые люди часто встречаются и снимают контент для социальных сетей.
Напомним, что тяжелобольная Анастасия Заворотнюк является многодетной мамой. Старших детей она родила в браке с Дмитрием Стрюковым. Также у нее есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.
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