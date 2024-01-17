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10:09, 17 января 2024
1 мин.

Дочь тяжелобольной Заворотнюк показала редкое фото с младшим братом

28-летняя Анна Заворотнюк решила показать редкое фото с младшим братом.
Дочь тяжелобольной Заворотнюк показала редкое фото с младшим братом

© Из профиля Instagram* Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

28-летняя Анна Заворотнюк решила показать редкое фото с младшим братом. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Анна решила поддержать популярный тренд. Его суть заключается в том, чтобы показать, как с годами меняются братья и сестры. Для этого девушка поделилась семейными кадрами с младшим братом Майклом: сперва она опубликовала снимок, на котором они запечатлены детьми, а затем — фото из взрослой жизни.

Дочь тяжелобольной Заворотнюк показала редкое фото с младшим братом

© Из профиля Instagram* Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Примечательно, что Анна и Майкл всегда были дружны. Молодые люди часто встречаются и снимают контент для социальных сетей.

Напомним, что тяжелобольная Анастасия Заворотнюк является многодетной мамой. Старших детей она родила в браке с Дмитрием Стрюковым. Также у нее есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк нашла нужным рассказать о завершающемся курсе лечения. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Ольга Бузова и и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу для взрослых.

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