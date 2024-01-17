Дочь тяжелобольной Заворотнюк показала редкое фото с младшим братом

Примечательно, что Анна и Майкл всегда были дружны. Молодые люди часто встречаются и снимают контент для социальных сетей.

Напомним, что тяжелобольная Анастасия Заворотнюк является многодетной мамой. Старших детей она родила в браке с Дмитрием Стрюковым. Также у нее есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк нашла нужным рассказать о завершающемся курсе лечения. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Ольга Бузова и и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу для взрослых.