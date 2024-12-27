Внучка Людмилы Гурченко рассказала, как относится к созданию дипфейка актрисы

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала, как относится к потенциальному созданию дипфейка актрисы. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась женщина, она негативно относится к предложениям кинематографистов об «оживлении» Гурченко на экранах. По ее мнению, смысла в подобной задумке попросту нет.

«Я против [создания дипфейка]. Какой в этом смысл? Я его не вижу. Повторить талант невозможно», – поделилась внучка знаменитости.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась от тромбоэмболии легочной артерии 30 марта 2011 года. На момент смерти народной артистке СССР было 75 лет.

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