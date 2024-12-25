«Предлагали большие деньги»: Поргина рассказала о своем отношении к дипфейку Караченцова

Людмила Поргина раскритиковала идею дипфейка Николая Караченцова. Об этом сообщает НСН.

Актриса Людмила Поргина рассказала, что ее покойному мужу Николаю Караченцову еще при жизни предлагали использовать его образ в фильме с применением дипфейк-технологий. Тогда актер отказывался от подобных идей.

«Коле предлагали, чтобы его кто-то вот так вот сыграл, сделали бы лицо, но Коля сказал: „Нет“. И за это предлагали большие деньги. Я это не люблю, потому что у каждого человека, не только у артиста, есть своя индивидуальность, поведение, как он разговаривает, как он поворачивается», — рассказала Поргина.

Актриса добавила, что манеры поведения актеров трудно повторить искусственному интеллекту. При этом Поргина заявила, что после смерти мужа ей также предлагали использовать его образ в фильме, но она отказала.

«Когда нам это предложили, я сказала, что меня деньги не интересуют, меня интересует память моего любимого человека. Пускай он останется в моем сердце», — объяснила она.

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