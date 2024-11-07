Мария Шукшина не разрешила «воскрешать» своего отца с помощью дипфейка
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Мария Шукшина не разрешила «воскрешать» своего отца с помощью дипфейка. Об этом сообщает StarHit.
В последнее время технология дипфейк, когда на лицо актера с помощью компьютера накладывают лицо знаменитости, которой уже нет в живых, становится все популярнее. Так, уже снято несколько российских картин, где «воскресили» Юрия Никулина и Владислава Галкина.
С просьбой предоставить разрешение на использование образа Василия Шукшина обратились к его дочери Марии Шукшиной. Однако она ответила режиссерам отказом.
«Они же на меня тоже выходили. Тоже запрашивали разрешение на цифровую копию моего отца. Я отказалась. Категорически отказалась. Предлагали даже заплатить. Да вы о чем вообще?.. Никакой речи быть не может», — заявила она.
Актриса добавила, что выступает против развития дипфейк технологий и потребовала запретить использование образов умерших актеров в кино и сериалах.
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