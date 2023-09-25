Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, кто оплачивает лечение актрисы после инсульта. Анна Трегубенко поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Вдова режиссера Василия Шукшина перенесла инсульт в июне 2023 года. Как выяснилось, знаменитости стало плохо во время беседы с младшей дочерью: она перестала чувствовать руку. Кроме того, у нее возникли речевые нарушения.

Клиника, в которой находилась артистка, была платной. В учреждении есть новое оборудование, тренажеры и внимательный персонал. Расходы на лечение взяла на себя младшая дочь Федосеевой-Шукшиной. Его стоимость начинается от ста тысяч рублей.

Известно, что на данный момент Лидия Николаевна находится у дочери Ольги. Анна и ее мать поддерживают связь с родственницей по телефону. Причина этого заключается в непростых отношениях семьи со старшей дочерью Федосеевой-Шукшиной.

«Бабушка дома у Ольги. С Ольгой сложно», — цитирует The Voice высказывание Анны из нового интервью.

Ранее сообщалось о том, что брошенная дочерью Лидия Федосеева-Шукшина сильно похудела после инсульта. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 40-летняя певица Алсу рассказала о сыне, которого она прячет от публики.