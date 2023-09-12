«Не могу сказать, что поправляюсь»: что происходит с перенесшей инсульт Федосеевой-Шукшиной

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как проходит ее реабилитация после перенесенного инсульта. Звезда отечественного кино не скрывает, что восстановление протекает медленно, но она не сдается и верит только в лучшее. Сейчас с ней постоянно находится сиделка. А вот дочь ее даже не навещает.

Практически все лето знаменитая артистка провела в больнице, где врачи боролись за ее жизнь. На протяжении десяти дней она была в реанимации, и только когда ее состояние немного стабилизировалось, ее перевели в другое отделение. Рядом с Федосеевой-Шукшиной в этот непростой период находилась дочь Ольга. А вот старшая наследница ограничилась лишь финансовой помощью. Так, именно она оплатила услуги помощницы матери, хотя сама ни разу не приехала к ней после выписки из клиники.

Сиделка актрисы Елена Палагина поделилась с Пятым каналом, что она делает большие успехи в реабилитации. Например, по дому она уже ходит самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, звезда кино сильно похудела, а это в ее случае даже хорошо.

Сама Лидия Николаевна тоже видит успехи, но все протекает слишком медленно.

«Я не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь… Дай бог, чтобы был долгий путь со счастливым концом», - поделилась Лидия Федосеева-Шукшина.

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