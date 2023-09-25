Скандал с дочерью ничему не научил: Алсу рассказала о сыне, которого скрывает от публики

40-летняя певица Алсу рассказала о сыне, которого она прячет от публики. Знаменитость поделилась откровением с порталом Woman.ru.

Алсу является многодетной мамой. В 2016 году она родила долгожданного мальчика, которого назвала Рафаэлем. Артистка прячет наследника от публики. Вот почему за прошедшие 7 лет никто не смог узнать, как выглядит мальчик и чем он занимается. В новом интервью исполнительница хита «Зимний сон» приоткрыла тайну.

Как выяснилось, мальчик пошел по стопам звездной мамы и увлекся музыкой. Несмотря на юный возраст, он уже уверенно играет на фортепиано. При этом Алсу понимает, что о выборе профессии пока рано говорить.

«У него прекрасный слух. Он занимается на фортепиано и поет песни», — высказалась артистка.

Напомним, что дочь певицы Микелла также увлечена вокалом. Девочка даже выиграла шоу «Голос. Дети». Однако многие сочли ее победу нечестной, обвинив в подкупе голосов.

Ранее мы писали о том, что модель Анастасия Решетова публично ответила певице Алсу на ее нападки. Подробности смотрите в этой статье.