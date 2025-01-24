Адвокат Муцениеце прокомментировала слухи об алиментах в 370 тысяч

Адвокат Агаты Муцениеце опровергла новости об алиментах в 370 тысяч на детей. Наталья Мелешкина прокомментировала слухи в соцсети.

По данным СМИ, актриса ежемесячно получает от Павла Прилучного 370 тысяч, несмотря на проживание сына с отцом. Наталья опровергла подобную информацию и заявила, что суммы «существенно завышены». Более того, она отметила, что слухи провоцируют конфликт между Агатой и Павлом.

«Сегодня опять в СМИ появились фейковые публикации в отношении судебного процесса нашей доверительницы Агаты Муцениеце. Опубликованная информация не имеет отношения к истинному положению дел, указанные суммы алиментов вымышленные, существенно завышены. Подобными публикациями СМИ усиливают напряжение в споре, провоцируют конфликт. Данный процесс закрытый в связи с тем, что затрагивает права ребенка», — высказалась представительница Агаты.

По словам адвоката, актрису не беспокоят финансы. Агата переживает из-за состояния сына, она делает все, чтобы «уберечь психику» Тимофея.

«Агата — мама, и единственное, что ее беспокоит, это здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее. Я, как адвокат Агаты, руководствуюсь ее поручениями и соблюдаю адвокатскую тайну», — заявила Наталья.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце забрала дочь у Прилучного после отдыха с возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.