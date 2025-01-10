«Молчи, отравлю!»: Долина накинулась на Наташу Королеву из-за слов о старости

Певица Лариса Долина встретилась с коллегой Наташей Королевой и пошутила, что отравит ее из-за слов о старости. Исполнительница хита «Маленькая страна» в разговоре с артисткой призналась, что «на старости» у нее начали расти формы.

Разговор двух звезд опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль». Артистки пообщались на съемках шоу и выглядели эффектно. Долина была в длинном блестящем черном платье с элегантной укладкой и эффектным макияжем. А Королева примерила белую блузку и удлиненный черный пиджак с брюками, декорированные необычными элементами.

Женщины сделали друг другу комплименты. Наташа отметила стройность Ларисы, а та обратила внимание на ее выдающиеся формы.

«Многие мечтают об этом!» – заявила исполнительница хита «Погода в доме».

Наташа Королева посмеялась и ответила, что ее грудь стала расти «на старости». Эти слова взволновали Долину.

«Какой старости? Молчи, отравлю!» – сказала Лариса и замахнулась на коллегу.

Потом они вместе рассмеялись, и Долина добавила фразу «не дождутся».

Ранее мы писали о том, что потерявшая миллионы Лариса Долина отдохнула в санатории за 90 тысяч рублей.