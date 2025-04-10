Внучка Ельцина опубликовала совместные фото с бойфрендом Глебом Березовским

На одном из кадров Глеб нежно обнимает Марию на фоне моря, а на другом снимке влюбленные позируют на живописном фоне.

Дочь Бориса Ельцина Татьяна в 2002 году вышла замуж за журналиста Валентина Юмашева, в том же году у них родилась Мария. Для Татьяны Юмашевой этот брак стал третьим. Ее первым супругом был Вилен Хайруллин, от которого общественный деятель родила сына Бориса, а вторым мужем стал Леонид Дьяченко.

В настоящий момент внучка Ельцина живет за границей, где получила престижное образование. Она долгое время состояла в отношениях с футболистом Федором Смоловым, а с 2023 года встречается с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.

Ранее Мария Юмашева поздравила брата с 44-летием, опубликовав фото.

Также внучка Ельцина раскрыла правду о семье первого президента РФ.