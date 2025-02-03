«Плакала, не веря, что это освобождение случилось»: внучка Ельцина раскрыла правду о семье первого президента РФ

Внучка первого президента России Бориса Ельцина рассказала, что первая леди Наина Ельцина всегда мечтала о простой и тихой семейной жизни. По словам проживающей в Лондоне 22-летней Марии Юмашевой, бабушка избегала публичности и стремилась не афишировать личную жизнь.

«Она выходила замуж за строителя. Да, самого красивого, статного, видного парня факультета. Отверг всех влюбленных в него подружек-студенток и выбрал ее. А она хотела спокойной семейной жизни рядом с любимым человеком», — приводит ее Юмашевой StarHit.

Она отметила, что бабушка была счастлива, когда Борис Николаевич принял решение уйти в отставку. После его знаменитого обращения к россиянам 31 декабря 1999 года, Наина Ельцина плакала от радости.

«Как она мне не раз говорила, самым счастливым днем для нее стало 31 декабря 1999 года, когда дедушка объявил, что он уходит с поста. Она плакала, не веря, что это освобождение случилось», - заверила Юмашева.

По ее словам, Борис Ельцин расцвел после отставки, помолодел, а вместе с ним помолодела и бабушка. Мария также заверила, что Наина Иосифовна никогда не давала советов мужу и не участвовала в его политической деятельности.

«Она никогда не вмешивалась в политику, так у них в семье было устроено. Десять лет, что дедушка был президентом России, она была рядом, даже в самые драматичные моменты», — заключила наследница политика.

Напомним, Мария Юмашева проживает в Лондоне и состоит в отношениях с сыном беглого российского олигарха Бориса Березовского, скончавшегося в 2013 году при странных обстоятельствах. Ранее наследница Ельцина встречалась с футболистом Федором Смоловым.

Ранее в Москве открылась выставка фоторабот Марии Юмашевой. Она посвящена супруге политика Наине Ельциной и называется «Моя бабушка — первая леди».