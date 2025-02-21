Внучка Ельцина Мария Юмашева поздравила брата с 44-летием, опубликовав фото

Внучка первого президента России Бориса Ельцина опубликовала в соцсетях архивное фото с братом. Мария Юмашева поздравила родственника с днем рождения.

Знаменитость поделилась кадром, на котором позировала с братом Борисом на природе. Он был в рубашке и смотрел на сестренку, которая была в кадре в голубом платье.

«С днем рождения, Борис», – написала 22-летняя Юмашева и добавила смайлик в виде красного сердца.

Напомним, что 19 февраля мужчине исполнилось 44 года. Он ведет соцсети, но не так активно делится фотографиями.

Мария же часто рассказывает о себе и своих отношениях. В прошлом у нее был роман с футболистом Федором Смоловым. Первые слухи об их отношениях появились в 2019 году, в 2022 году стало известно об их расставании. Потом Федор влюбился в блогера и диджея Карину Истомину. Сейчас они женаты и воспитывают дочь.

Ранее мы писали о том, что Истомина рассказала о ревности в семье. Она призналась, что ревнует дочь к мужу.