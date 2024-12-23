«Вниз лицом упал»: сын Бориса Щербакова впервые рассказал, как актер получил травму в подъезде

Сын актера Бориса Щербакова Василий раскрыл, как народный артист получил травму. По словам родственника, отец спускался по лестнице и упал лицом вниз.

Подробности узнал aif.ru.

«В подъезде спускался по лестнице и упал. Вниз лицом упал», - рассказал Василий.

Он отметил: хорошо, что Щербаков не скатился кубарем, иначе мог сломать руки. В его случае «только скула пострадала».

Также Василий заявил, что проблем с речью у артиста нет, а лицо восстанавливается. Скоро актера должны выписать.

Напомним, после падения актеру провели операцию по восстановлению скулы. Она заняла 10 минут.

Соседи по дому рассказывали, что вечером актер вернулся с женой с мероприятия. Жильцы отмечали неровную походку Щербакова и исходивший от него запах алкоголя. Утром им стало известно, что народный артист упал на лестнице. Соседи связывали случившееся с курением.