74-летнего актера Бориса Щербакова прооперировали за 10 минут

74-летнему актеру Борису Щербакову сделали операцию. Ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали металлической спицей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Операция длилась 10 минут. Щербакову предстоит две недели ходить с конструкцией.

Напомним, артист упал 5 декабря и получил перелом лицевой кости. Соседи связывали случившееся с курением.

Жильцы дома рассказали, что в день происшествия Щербаков вечером вернулся с женой после мероприятия. Они «были слегка навеселе».

Актеру вызвали скорую, на место приехала полиция. Соседи полагают, что жена думала о нападении – она «вечно на панике», утверждают люди.