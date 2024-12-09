Опубликовано 09 декабря 2024, 16:391 мин.
74-летнего актера Бориса Щербакова прооперировали за 10 минут
Mash: Борису Щербакову сделали 10-минутную операцию по восстановлению скулы.
© Starface.ru
74-летнему актеру Борису Щербакову сделали операцию. Ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали металлической спицей.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Операция длилась 10 минут. Щербакову предстоит две недели ходить с конструкцией.
Напомним, артист упал 5 декабря и получил перелом лицевой кости. Соседи связывали случившееся с курением.
Жильцы дома рассказали, что в день происшествия Щербаков вечером вернулся с женой после мероприятия. Они «были слегка навеселе».
Актеру вызвали скорую, на место приехала полиция. Соседи полагают, что жена думала о нападении – она «вечно на панике», утверждают люди.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева