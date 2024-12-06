«Походка неровная, шлейф от алкоголя»: выяснились обстоятельства травмирования Бориса Щербакова

Стали известны обстоятельства травмирования актера Бориса Щербакова. Соседи рассказали, что 4 декабря он с женой возвращался с мероприятия – у любимца публики была неровная походка, исходил запах алкоголя.

Детали сообщает mk.ru.

Щербаков и его жена вернулись в дом на Тверской в среду в десятом часу. Они несли подарочные пакеты и корзину цветов. Поздоровавшись с соседями, супруги проследовали домой.

Житель дома рассказал: «Оба были слегка навеселе. Походка немного неровная, легкий шлейф от алкоголя».

Утром соседи узнали, что Щербаков упал на лестнице. Сосед считает, что причиной падения могло стать злоупотребление сигаретами.

«Я уверен, это все курево», - заявил он и добавил, что актер предпочитает толстые сигареты с «убойной дозой» никотина.

Известно, что актер травмировался незадолго до полуночи. Врачей вызвал сын Щербакова. На место приезжали правоохранители – по словам соседа, жена могла подумать, что на мужа напали.

«Она вечно на панике», - заметил мужчина.

О госпитализации Щербакова сообщалось 5 декабря. Говорилось, что у актера сотрясение мозга.