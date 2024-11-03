Внимание на подбородок: Тимур Хайдаров посоветовал Лолите сменить пластического хирурга

Медицинский специалист Тимур Хайдаров обратился к Лолите Милявской и посоветовал сменить пластического хирурга. Он отметил, что хорошо относится к артистке, именно по этой причине дает ей такую рекомендацию.

Исполнительница хита «Раневская» стала гостьей нового выпуска шоу «Кстати», где рассказала о желании поставить импланты в ягодицы. Однако решиться певица на этот шаг все еще не может, так как очень смущает процесс реабилитации после операции, о котором оповестил ее личный пластический хирург.

Но Хайдаров, услышав это, посоветовал Лолите поменять специалиста, так как все, что он сказал является ложью.

«Прекрасно к ней отношусь и к ее творчеству. Но я бы хотел ей порекомендовать сменить пластического хирурга по двум причинам. Первая — то, что ее хирург утверждает, что после глютеопластики, то есть увеличения ягодиц имплантами, нельзя лежать на них и нельзя сидеть в течение месяца. Это неправда», — заявил Тимур в личном блоге.

Также звездный врач обратил внимание и на подбородок артистки. По словам Хайдарова, во время пластического хирургического вмешательства артистке не совсем правильно и корректно его сделали. Но уточнять, что именно не устроило, Тимур не стал.

Ранее мы писали о том, что Лолита рассказала о сложностях из-за «отмены» после «голой» вечеринки.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров не согласен с тем, что бицепсы ему сделал Тимур Хайдаров.