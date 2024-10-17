Филипп Киркоров не согласен с тем, что бицепсы ему сделал Тимур Хайдаров: «Спорт четыре часа в день»

Певец Филипп Киркоров высказался о своем преображении после заявления хирурга Тимура Хайдарова о том, что накачанные руки артиста – это его заслуга. Исполнитель хита «Зайка моя» отметил, что не согласен с этим, так как на протяжении уже долгого времени занимается спортом, чтобы поддерживать форму.

По словам Филиппа, два года назад Хайдаров «убрал все лишнее», но все остальное уже делает он сам.

«Сейчас спорт четыре часа в день. Все лишнее убрал Тимур, а все остальное, что придает моему телу форму и красоту — это уже спорт», - цитирует слова Киркорова Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что своей внешностью Филипп занялся перед юбилеем. Он откачал жир, сделал себе пресс, а также перекрасил волосы в серебристый цвет. Сейчас певец продолжает экспериментировать с образами.

К слову, после преображения Киркоров попал в большой скандал, связанный с «голой» вечеринкой в 2023 году. Тогда артиста начали отменять. Чтобы поправить положение, он записал видео, в котором извинился перед народом, а также поехал в ДНР.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько зарабатывает Филипп Киркоров после скандала.