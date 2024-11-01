«7 месяцев отсидела»: Лолита рассказала о сложностях из-за «отмены» после «голой» вечеринки

Певица Лолита вспомнила, как ей было тяжело из-за «отмены» после участия в «голой» вечеринке. Она сравнила это время с пребыванием в тюрьме. Об этом она сообщила в шоу «Кстати» VK Видео.

По признанию Лолиты, решение прийти на мероприятие Насти Ивлеевой сильно сказалось на ее жизни. Она лишилась концертов, эфиров, даже части поклонников. До сих пор она не может выступать в некоторых регионах, в том числе в Подмосковье.

«Вот я 7 месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: «Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?», - поделилась своими мыслями артистка.

При этом Лолита не считает, что сделала что-то настолько ужасное, за что ее можно было «отменить». Она вспомнила о скандале вокруг рэпера P. Diddy и заявила, что по сравнению с ним ее можно назвать «святой».

Ранее певица Лолита призналась, что выбила зуб микрофоном.