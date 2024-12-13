«Невероятно переживаю»: Анна Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Анна Хилькевич, несколько месяцев назад родившая третьего ребенка, рассказала о проблемах со здоровьем. По словам звезды, ее дочери не хватает молока.

«У меня заканчивается молоко, я невероятно переживаю из-за этого. Очень сильно злюсь на себя, хотя я ничего не делаю, я сцеживаюсь вовремя, кормлю», — поделилась Хилькевич своими переживаниями на странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, попытки «накопить» молоко без сцеживания не помогают — количество молока не увеличивается.

Анна также ответила на один из самых часто задаваемых ей вопросов — почему она не показывает дочку. Хилькевич сообщила, что к этому пока не готов ее супруг, тогда как она сама давно хочет сделать это.

Родившаяся в сентябре девочка, которую назвали Оливией, стала третьи ребенком актрисы и ее мужа Артура Волкова, с которым они женаты уже почти десять лет. Пара воспитывает еще двух дочерей — Арианну и Марию.

Ранее мы писали о том, что Хилькевич приревновала дочь к няне, которая легла с ней спать.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)