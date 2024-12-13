Светлана Грачева ответила на предложение Олега Майами полететь с ним в Таиланд

Правозащитница Светлана Грачева ответила певцу Олегу Майами, который предложил ей поехать с ним в Таиланд. Артист захотел познакомиться с активисткой поближе после того, как она обратила внимание на его публичный призыв к разводам и попросила проверить его на дискредитацию семейных ценностей. Подробности узнал портал «Страсти».

В личном блоге Олег Майами отреагировал на новости, что его могут привлечь к ответственности за комментарий журналистам, в котором он сказал женщинам разводиться. Исполнитель отметил, что лично не знаком с Грачевой, обратившейся в СК, но все равно считает ее «победительницей конкурса».

«В моем конкурсе, кто грациознее ко мне подкатит, у нас появился явный лидер — Светлана Грачева. Она не оставила мне своих контактов, поэтому, если вы ее знаете, передайте, что я держу свое слово. А победитель конкурса отправляется со мной в путешествие в Таиланд. Осталось убедиться, что Света мне понравится. Если все сложится, я позабочусь, чтобы Света не осталась чайлдфри», - сообщил Олег.

Портал «Страсти» связался с Светланой Грачевой и получил у нее ответ на предложение Майами.

«Уважаемый Олег, спасибо, конечно, за такое теплое предложение полететь с вами в Таиланд, но я предпочитаю зимой кататься на лыжах. Советую в дальнейшем не призывать женщин к разводам, а наоборот — выступать за сохранение брака. Любовь победит все», - заявила Грачева.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заступилась за Олега Майами.