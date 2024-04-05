«Никита не вышел из роли»: как скандалы отразятся на карьере Кологривого

Имя Никиты Кологривого не покидает громких заголовков СМИ уже полгода. После выхода сериала «Слово пацана» актер регулярно попадает в скандалы. Так, совсем недавно он устроил дебош в баре, за который был наказан судом Новосибирска. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» концертный директор Ольга Оркина рассказала, как скандалы отразятся на карьере Никиты.

«Я очень уважаю труд кастинг-директоров. Для меня это люди, которые действительно чувствуют и видят насквозь. Кологривый очень удачно сыграл простого мужика, который творит какие-то «непонятные вещи». Анализируя сейчас его поведение, я могу сделать предложение, что Никита не вышел еще из роли. Если это было не «легкомыслие» поступков, то неудачная и непродуманная пиар-кампания. Мы все прекрасно помним опыт многих звезд, которые жили исключительно на пиаре, сейчас о них уже никто не помнит», — высказалась эксперт.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Никита Кологривый отказывается от мероприятий, так как боится не удержаться на банкете и начать развлекаться с гостями. По словам эксперта, если информация правдива, то она указывает на непрофессиональный подход актера.

«В шоу-бизнесе, среди звезд, с которыми я работала такой подход исключительно непрофессиональный. Никогда звезда не присоединялась к веселью заказчиков. Это глупо. Давайте только не брать в счет, если звезда выступает у своих родственников, знакомых», — заявила Ольга.

Сейчас Никита старается принимать участие во всех проектах. По данным СМИ, актер может сыграть Владимира Жириновского. Однако Ольга обладает другой информацией.

«Когда эта информация появилась в СМИ, я точно знала, что Никиту еще не утвердили, кастинг на роль даже не открывали. Повлияет ли дебош Кологривого на его работу и участие в проектах? Да, повлияет, но надо прекрасно понимать, что многие продюсеры такое любят, ведь Кологривый будет некий отдельный пиар-ход проекта. Если же говорить про серьезные проекты, то Никиту в ближайшее время я там не вижу», — заявила эксперт.