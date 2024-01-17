«Это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли»: жена заступилась за оскандалившегося Кологривого

Жена актера Никиты Кологривого заступилась за мужа, который в последнее время мелькает лишь в скандальной хронике. Звезда «Слова пацана» дал несколько интервью, в которых раскритиковал коллег за непрофессионализм, и за это его многие осудили.

В кино Кологривый снимается уже довольно давно, но известность к нему пришла лишь пару лет назад после ролей в фильмах «Два холма», «По щучьему велению», а также в сериалах «Жизнь по вызову» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Оказавшись на пике славы, артист стал больше общаться с журналистами и показывать, какой он человек вне работы. И, как выяснилось, Никита не в восторге не только от своих коллег, но и от индустрии в целом.

В одном из последних интервью Никита прошелся по Даниле Козловскому, Саше Бортич и молодым актерам из «Слова пацана». Также он заявил, что «разобьет тысячу таких лжеартистов» и что готов отправиться в Голливуд, чтобы показать, как работают профессионалы. Теперь многие поклонники Кологривого считают, что он «словил звезду», да и другие знаменитости в основном осуждают его поведение.

На фоне скандала на защиту Никиты встала его жена, актриса Александрина Питиримова. Несмотря на то, что сейчас они с мужем находятся на грани развода, она все равно поддерживает его во всем. Супруга Кологривого призналась, что он действительно много работает, и он заслуживает той славы, которую наконец получил.

«По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно, и пусть будет так», - цитирует слова Александрины StarHit.

Также актриса подчеркнула, что, несмотря на известность, каждый все равно должен оставаться человеком и действовать по совести.

Ранее Отар Кушанашвили жестко высмеял актера Никиту Кологривого.