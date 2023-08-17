Внебрачный сын Владимира Жириновского Эйдельштейн начал борьбу за наследство отца

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн начал борьбу за наследство отца. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации источника, на днях Олег обратился в Никулинский суд Москвы с иском «об установлении факта признания отцовства». До 2017 года считалось, что у политика только один сын — Игорь Лебедев. Однако, приехав в Северную Осетию по работе, Жириновский перед прессой публично представил Олега и назвал его своим родственником. Известно, что он унаследовал фамилию кровного отца Владимира, а сам политик взял фамилию первого мужа матери.

В 2022 году телеведущий Андрей Малахов поинтересовался у Олега об оставленном ему наследстве. Тогда он заявил, что в 2010 году Жириновский составил завещание. Однако внебрачный сын политика убежден: со временем документ был изменен.

Как удалось узнать kp.ru, Никулинский суд отклонил иск Олега. Несмотря на это, он не планирует прекращать борьбу за наследство известного отца.

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