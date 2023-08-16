«Считает, что это предательство»: Сергей Зверев оставил сына без наследства

Приемный сын стилиста Сергея Зверева пожаловался, что попал в список нежелательных наследников. Как пишет Пятый канал, звезда не только выписал парня из квартиры, но и вычеркнул из числа наследников.

Сейчас Сергей Зверев-младший живет в подмосковной Коломне, где ухаживает за тяжелобольным мужчиной. Эти деньги помогают ему оплачивать жилье. Он работает звукооператором и световым художником в Доме культуры. С шоуменом молодой человек не общается. Приемный сын стилиста жалуется на проблемы со здоровьем. Он страдает от астмы, а теперь у него бронхит.

«Кашлять я стал аж до тошноты, до рвотного рефлекса», — рассказал Зверев-младший.

По словам парня, отец добавил его в список нежелательных наследников. Адвокат Гюзель Жубанова рассказала о понятии «недостойные наследники», которое есть в законе.

«Для того, чтобы его (сына Зверева) оставить без ничего, он просто может написать в завещании, что я распоряжаюсь своим имуществом таким образом: тому, тому. А ему просто ничего не написать», — объяснила юрист.

Молодой человек ведет скромную жизнь и посещает святые места. Избавиться от проблем со здоровьем парень не может – у него нет прописки и регистрации. Поэтому сын звезды не может прикрепиться к государственной поликлинике, а на частную просто нет средств.

Напомним, что артист усыновил Сергея, когда ему было всего три года. Тогда у него было другое имя – Дима. Парень говорит, что отец разозлился, когда он захотел найти свою биологическую мать.

«Он считает, что это предательство. Что воспитывали, а я… Я просто поинтересовался, узнал, увидел», — поделился Зверев-младший.