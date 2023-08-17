Олег Табаков убрал из репертуара спектакль жены Марины Зудиной после двух неудач. Об этом сообщил актер Кирилл Трубецкой в беседе с изданием mk.ru.

В разговоре с журналистами Кирилл поделился воспоминаниями об умершем Табакове. По словам артиста, режиссер имел сложный характер. В качестве примера он привел ситуацию, когда знаменитость убрал из репертуара спектакль возлюбленной. На тот момент звезде «Кухни в Париже» показалось, что прогоны постановки были неудачными. Вот почему ему пришлось пойти против своей избранницы.

«Его любимая женщина Марина Зудина выпускала спектакль «Женщина с моря» в постановке Юрия Еремина. Табаков посмотрел прогон и сказал: «Закрыть»», — рассказал Трубецкой.

Также актер вспомнил, как однажды «облажался» во время выступления. Это привело к тому, что Табаков снял его с роли.

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