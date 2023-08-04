Внебрачный сын покойного Владимира Жириновского хочет получить наследство отца

Внебрачный сын покойного политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн намерен вступить в борьбу за наследство. Для этого он подал иск в суд. 36-летний мужчина требует установить факт признания отцовства. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Эйдельштейн обратился в Никулинский суд Москвы. 2 августа его иск был зарегистрирован. Если он будет удовлетворен, то Олег вполне сможет претендовать на оставленное Жириновским имущество.

Отметим, что не так давно внебрачный сын политика был в суде совсем по другому вопросу. В феврале в Тверском суде ему назначили административный арест на 15 суток. Причиной послужило мелкое хулиганство.

Ранее появилась информация о борьбе за наследство покойного певца Бориса Моисеева. Его старший 83-летний брат больше не намерен разбираться с помощником артиста Сергеем Горохом. Маркс Толкач заявил, что в его возрасте больше не может постоянно прилетать из Канады в Россию, поэтому оставляет все попытки получить долю оставленного имущества.

Также стало известно, в какую сумму оценивают наследство скончавшейся на днях актрисы Ирины Мирошниченко. Бездетная звезда накопила за годы многомиллионное состояние.