«Даже не думала о завещании»: кому достанется наследство Мирошниченко в размере 150 миллионов рублей

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. 30 июля ее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, и на протяжении нескольких дней она провела в реанимации. Болезнь дала серьезные осложнения, с которыми организм звездной пациентки не справился. Теперь ее близкие уже занимаются похоронами, а поклонники гадают, кому достанется многомиллионное наследство.

Известно, что в последнее время Ирина Петровна вела затворнический образ жизни и мало с кем поддерживала связь. Живых родственников у актрисы нет. Старший брат скончался еще в 1995 году, да и всех троих мужей она тоже пережила. Детей у знаменитости никогда не было. Именно поэтому рядом с Мирошниченко на пенсии были только домработницы и сиделка. Однако, как считает юрист Александр Добровинский им ничего не светит.

«Квартира достанется городу, а средства, возможно, пойдут государству. Я с ней разговаривал несколько лет назад, она даже не думала о завещании», - отметил правозащитник в беседе с BLITZ+.

К слову, наследство Ирина Петровна оставила немаленькое. У нее были две квартиры в центре Москвы, а также загородный дом в Опалихе, где она и проживала вплоть до смерти. По примерным оценкам имущество актрисы оценивается свыше 150 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, на какие деньги последние 20 лет жила Ирина Мирошниченко, которой давали на старости лет лишь небольшие роли в кино.