83-летний брат Бориса Моисеева отказался от его многомиллионного наследства

Старший брат покойного Бориса Моисеева сообщил, что больше не намерен бороться за многомиллионное наследство артиста. Он отметил, что в силу почтенного возраста ему тяжело постоянно прилетать в Москву и в целом терпеть разбирательства. При этом он огорчен, что часть ценных вещей знаменитого родственника «ушла с молотка».

По словам 83-летнего Маркса Толкача, в последние два года он не мог дозвониться до Бориса. Никто просто не брал трубку. А по-другому связаться он не мог, так как уже довольно давно переехал с семьей в Канаду. Именно поэтому даже о смерти Моисеева брат узнал только тогда, когда об этом написали в СМИ.

Личному помощнику артиста Сергею Гороху, который был одним из немногих, кто остался с Борисом в трудный период, Маркс при этом не доверяет. Он считает, что тот пользовался плохим состоянием вокалиста. «За полтора года до своей смерти Борис оформил на него дарственную. Подозреваю, что брат уже не соображал, что делает. Просто подмахнул бумаги...», - цитирует слова Толкача издание kp.ru.

Первое время брат Моисеева пытался бороться, даже нанимал адвоката. Но это оказалось плохой затеей. Маркс считает, что Горох мог предложить юристу 50 процентов от наследства, чтобы тот не позволил деньгам уйти в чужие руки.

Связываться же с другими правозащитниками Толкач не намерен, так как уверен, что в этом просто нет смысла. «Я пожилой человек, сил на борьбу не осталось. Прилететь в Россию не смогу. С моим здоровьем уже тяжело переносятся такие поездки», - признался старший брат Бориса.

Ранее Сергей Горох рассказал о тайном наследстве Бориса Моисеева.