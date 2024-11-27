Влюбленная Кристина Асмус представила нового ухажера: подробности романа актрисы

Кристина Асмус вышла в свет с новым возлюбленным и показала обручальное кольцо. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премьера сериала «Первый номер», на которой Асмус рассекретила нового ухажера. Им оказался продюсер Илья Бурец. Актриса не скрывала нежных чувств к спутнику и охотно позировала вместе с ним фотографам. Кроме того, журналисты заметили, что на безымянном пальце правой руки Кристины красуется кольцо, похожее на обручальное. Асмус не прятала его, а, наоборот, демонстрировала публике.

Примечательно, что актриса отказалась отвечать на вопросы о спутнике. Источник утверждает, что Илья уже 15 лет в кинобизнесе. Он продюсировал такие проекты, как «Дайте шоу», «Золотое дно», «Беспринципные», «Нежность».

Напомним, в 2020 году Асмус развелась с Гариком Харламовым, от которого родила дочь.

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