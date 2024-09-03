«Выдержки всем причастным!»: Гарик Харламов и Кристина Асмус воссоединились ради дочери

Резидент Comedy Club Гарик Харламов впервые за долгое время воссоединился с бывшей женой, актрисой Кристиной Асмус, на линейке их 10-летней дочери Анастасии. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

На опубликованных снимках Гарик Харламов и Кристина Асмус предстали вместе с дочерью в школе. Актриса выбрала для торжества черное платье и белый пиджак свободного кроя, дополнив образ черными босоножками на каблуках и сумкой. Телеведущий же выбрал повседневный образ: он надел черную футболку и шорты, дополнив образ кепкой, солнцезащитными очками и кроссовками. Примечательно, что экс-супруги выглядели счастливыми.

«5-й класс! Как быстро растут свои дети. Гордимся тобой, наша суперская девчонка! В добрый путь и выдержки всем причастным!» — написала Кристина Асмус.

Мать Гарика Харламова Наталья также поделилась в соцсети фото его с дочерью.

«Уже в 5-й класс пошла наша девочка. Здравствуй, средняя школа! В добрый путь!» — высказалась Наталья Харламова.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус состояли в браке с 2013 по 2020 год. У артистов есть 10-летняя дочь Анастасия. По словам резидента Comedy Club, после развода он поддерживает дружеские отношения с экс-супругой. В июне этого года телеведущий женился на актрисе Катерине Ковальчук. С которой встречался с 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов объяснил, почему развелся с Кристиной Асмус.