Фигуристы Саша Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки

В этом году серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. 20-летняя спортсменка и ее супруг неоднократно признавались друг другу в любви. От слов молодожены перешли к действиям — они сделали парные татуировки на ногах.

Влюбленные показали татуировки подписчикам в социальных сетях. На задней части голени у Саши красуется слово «миссис», а у Макара — «мистер» на английском языке.

Фигуристка сыграла свадьбу с Макаром Игнатовым летом этого года. В честь заключения брака они совместно с Яной Рудковской организовали пышное торжество. Как оказалось, до момента свадьбы пара была в отношениях всего полгода. Но из-за сильной любви друг к другу было принято решение ее узаконить.

Супруги уже задумываются о пополнении в семьи. Саша признавалась, что мечтает стать многодетной матерью. Правда, пока им придется повременить с детьми из-за загруженного графика.

Недавно спортсменка рассказала о минусах семейной жизни. Она призналась, что у нее с Макаром не совпадает режим сна.