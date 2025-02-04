Встретится с матерью: Кристина Орбакайте анонсировала тур по Европе после скандального выступления в США

Уехавшая из России Кристина Орбакайте объявила о новом гастрольном туре по Европе после скандального выступления с Филиппом Киркоровым на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. В личном блоге певица опубликовала расписание концертов на май и июнь 2025 года.

После череды отмененных выступлений Кристина Орбакайте дала понять, что готова отправиться в гастрольный тур по Европе. Судя по опубликованной певицей афишей, первый ее концерт запланирован на 8 мая в Лимасоле на Кипре, где, по информации «7Дней.ru», сейчас проживает Алла Пугачева. Сообщается, что в 2023 году артистка поселилась в роскошном пентхаусе, расположенном в элитном комплексе One Tower.

После встречи с матерью певица в мае выступит в разных городах Германии, Швейцарии, Испании, Чехии, Эстонии и Литве. Заключительной точкой гастрольного тура Кристины Орбакайте станет Латвия, там она даст концерт 1 июня. Издание утверждает, что туда же в начале лета приедет с детьми Алла Пугачева.

Напомним, в конце января в СМИ появилась новость о том, что Кристина Орбакайте была замечена на одной сцене с Филиппом Киркоровым. Дочь и бывший муж Аллы Пугачевой выступили на богатой еврейской свадьбе в США. Уточнялось, что торжество прошло на одной из самых крупных площадок Нью-Йорка. Артисты исполнили со сцены свои русскоязычные хиты, а Филипп Киркоров также спел композицию «Дива» на иврите, а также исполнил песню на азербайджанском языке. После скандального выступления в России призвали запретить концерты Филиппа Киркорова.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с мужем и дочерью. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у знаменитости сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре артистка заявила, что это были ее заключительные концерты в стране.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о карьере уехавшей из РФ Кристины Орбакайте.