Послала зрителя: Сердючка снова оскандалилась из-за песен на русском языке

Артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, дал концерт в Днепре. Во время выступления исполнитель хита «Все будет хорошо!» спел несколько песен на русском языке, вызвав недовольство у публики.

Одному из зрителей не понравилось, что Сердючка поет на русском языке. Он не постеснялся выразить свое недовольство артисту. На это Данилко сказал ему, что тот «пойдет вслед за русским кораблем», пишет Telegram-канал «Политика Страны».

В конце июня артист уже пел на русском языке в одном из клубов Одессы. После его раскритиковали украинцы, и Данилко отменил концерт в поддержку ВСУ.

Затем исполнитель выступал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артист внезапно заговорил со зрителями по-русски. Он поприветствовал сидевшую в зале Аллу Пугачеву и даже передал ей букет цветов.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Данилко долгое время сожалел о потере доступа к российским зрителям после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году. Говоря о причине бойкота звезды в России, Лавров напомнил, что все началось с фразы «Раша, гудбай» на «Евровидении». По мнению продюсера, артист просто хотел хайпануть, зная о националистических настроениях в Европе.