Власти Омской области заявили, что не являются организатором концерта Арбениной

Власти Омской области заявили, что не являются организатором концерта Дианы Арбениной. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

Активист из движения «Совет Атаманов Казачьего Народа» обратился к губернатору региона с требованием отменить концерт Дианы. В ответ на обращение власти Омской области заявили, что не являются организатором мероприятия. При этом Министерству культуры поручили провести проверку и «разобраться в вопросе».

«Концерт Арбениной проводится на коммерческой площадке и сторонним прокатчиком», — пояснили власти Омской области.

Сама Арбенина никак не комментировала скандал вокруг ее концерта.

Ранее были раскрыты гонорары группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы». Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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