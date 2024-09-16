Раскрыты гонорары группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы»

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы». По его словам, зарабатывает музыкальный коллектив прилично. По Москве их выступление стоит от 3 млн рублей. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Несмотря на то, что на время поклонники потеряли Арбенину, сейчас она активно занимается творчеством и посещает светские мероприятия. 27 сентября запланирован выход новой песни «спайперов». Кроме того, вместе с коллективом певица выступает на корпоративах.

По словам продюсера, сейчас «Ночные снайперы» очень востребованы среди заказчиков. Их хотят видеть на мероприятиях и готовы хорошо платить музыкантам.

«Она сейчас востребована. Не нужно забывать, как говорится, что главарь всей этой группы Дианочка Арбенина, которая, собственно, ведет все дела. Благодаря ей и есть ресурсы, гонорары. Ну и, безусловно, корпоративы, частные выступления», - заявил Дворцов.

Сергей отметил, что гонорары зависят от формата и масштаба мероприятия. Как он прогнозирует, в ближайшее время популярность группы никуда не денется, так как Диана продолжает развиваться.

«Я могу сказать, что получают они от 3 млн рублей и выше в зависимости всегда от мероприятий, от заказчиков, от города. По Москве вот такой ценник плюс-минус. Диана сейчас занимается также новыми хитами. Она каждый день присутствует на студии звукозаписи, то есть максимально старается развивать свое творчество»,- поделился продюсер.

Ранее Диана Арбенина объяснила название группы «Ночные снайперы».